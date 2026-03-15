В Донецкой области поражены позиции оккупантов

В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты российской военной инфраструктуры, сообщает Генеральный штаб ВСУ. В Донецкой области удары были нанесены по местам концентрации вражеских сил.

Были поражены позиции неподалеку от Шахово, Удачного и Покровска. Там зафиксировано уничтожение живой силы противника и техники, что существенно осложняет подготовку российских войск к атакам.



Ударам подверглись также склады материально-технического обеспечения вблизи Осипенко и склады БПЛА в районе Приморска (ВОТ Запорожской области), а также позиции оккупантов возле Купянска (Харьковская область) и Петровки (ВОТ Херсонской области).



В Крыму Силы обороны поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в районе Либкнехтовки, а также пусковую установку зенитного комплекса С-400 «Триумф» возле Дальнего.

Напомним, в Покровской агломерации продолжаются интенсивные бои за поселок Гришино.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»