Четыре авиабомбы по жилым кварталам: число жертв удара по Запорожью выросло

Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российской атаки на Запорожье, произошедшей днем 14 марта, по уточненной информации погибли два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.



Российские войска нанесли по жилым кварталам областного центра четыре удара управляемыми авиабомбами (КАБ). Один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Серьезно пострадал 17-летний подросток. Врачи боролись за его жизнь до последнего, однако от полученных травм он скончался 15 марта. Всего в результате атаки ранения различной степени тяжести получили 21 человек. Среди пострадавших — двое детей.

К настоящему времени аварийно-спасательные работы на месте ударов завершены. Первые минуты после вражеской атаки по Запорожью зафиксировали бодикамеры полицейских, которые прибыли на место удара.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»