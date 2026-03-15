Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ

Скриншот: «АТЕШ»

Движение «АТЕШ» заявило о диверсии в районе оккупированного Северскодонецка Луганской области. По данным участников подполья, их агенты уничтожили трансформатор, который обеспечивал электроэнергией штаб 123-й артиллерийской бригады ВС РФ.



В результате повреждения энергетической инфраструктуры штаб остался без электричества. Сообщается, что из-за этого перестали работать системы связи и часть технического оборудования.



Как утверждают в движении, подразделение на некоторое время потеряло возможность полноценно координировать действия, передавать и получать приказы, а также осуществлять оперативное управление личным составом.



В «АТЕШ» подчеркивают, что военная инфраструктура играет ключевую роль в обеспечении боевых действий, поэтому вывод из строя таких объектов напрямую влияет на возможности противника вести войну.

Скриншот: «АТЕШ»

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»