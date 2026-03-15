На Покровском направлении количество боестолкновений снизилось на треть

В российских Z-каналах усиливается паника из-за новой тактики украинской армии. По данным телеграм-канала Mariupol Global, Вооруженные силы Украины постепенно переходят от точечных ударов по пехоте на передовой к системному разрушению логистики противника в глубине его обороны.



Вместо атак по окопам приоритетом становится контроль и поражение целей на глубине от 10 до 40 километров за линией фронта. Именно о такой модели войны ранее говорили западные добровольцы и военные эксперты, и теперь, как утверждается, она начала реализовываться на практике.



Одним из ключевых факторов называют технологический скачок. В частности, используются немецкие беспилотники HX2 с элементами ИИ, украинские FP2, работающие через Starlink, а также FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Последние практически неуязвимы для систем РЭБ, что делает их особо опасными для техники и логистики противника.



Приводимая статистика указывает на изменения на фронте. Так, на Покровском направлении количество боестолкновений снизилось примерно на 31%. Причиной называют перебои с подвозом техники и личного состава — вражеские подразделения попросту не всегда могут добраться до «нуля». Кроме того, продолжается активная «охота» на российские системы ПВО.



По утверждениям источников, только в марте было подтверждено уничтожение десятков комплексов «Бук» и С-300, что постепенно меняет ситуацию в небе над линией фронта. Российская наступательная модель, во многом основанная на массовых пехотных атаках, сталкивается с серьезными трудностями. Без регулярного подвоза боеприпасов и топлива такие штурмы теряют эффективность.



По оценкам наблюдателей, если тенденция сохранится, то 2026 год может стать переломным моментом, когда наступательный потенциал российской армии начнет стремительно снижаться, отмечают аналитики Mariupol Global.

Напомним, в ночь на 15 марта Силы обороны Украины нанесли удары по местам концентрации вражеских сил неподалеку от Шахово, Удачного и Покровска Донецкой области.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»