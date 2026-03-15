На Покровском направлении количество боестолкновений снизилось на треть
15 марта 2026, 16:40

На Покровском направлении количество боестолкновений снизилось на треть

Фото: Mariupol Global Фото: Mariupol Global

В российских Z-каналах усиливается паника из-за новой тактики украинской армии. По данным телеграм-канала Mariupol Global, Вооруженные силы Украины постепенно переходят от точечных ударов по пехоте на передовой к системному разрушению логистики противника в глубине его обороны.

Вместо атак по окопам приоритетом становится контроль и поражение целей на глубине от 10 до 40 километров за линией фронта. Именно о такой модели войны ранее говорили западные добровольцы и военные эксперты, и теперь, как утверждается, она начала реализовываться на практике.

Одним из ключевых факторов называют технологический скачок. В частности, используются немецкие беспилотники HX2 с элементами ИИ, украинские FP2, работающие через Starlink, а также FPV-дроны на оптоволоконном управлении. Последние практически неуязвимы для систем РЭБ, что делает их особо опасными для техники и логистики противника.

Приводимая статистика указывает на изменения на фронте. Так, на Покровском направлении количество боестолкновений снизилось примерно на 31%. Причиной называют перебои с подвозом техники и личного состава — вражеские подразделения попросту не всегда могут добраться до «нуля». Кроме того, продолжается активная «охота» на российские системы ПВО.

По утверждениям источников, только в марте было подтверждено уничтожение десятков комплексов «Бук» и С-300, что постепенно меняет ситуацию в небе над линией фронта. Российская наступательная модель, во многом основанная на массовых пехотных атаках, сталкивается с серьезными трудностями. Без регулярного подвоза боеприпасов и топлива такие штурмы теряют эффективность.

По оценкам наблюдателей, если тенденция сохранится, то 2026 год может стать переломным моментом, когда наступательный потенциал российской армии начнет стремительно снижаться, отмечают аналитики Mariupol Global.

Напомним, в ночь на 15 марта Силы обороны Украины нанесли удары по местам концентрации вражеских сил неподалеку от Шахово, Удачного и Покровска Донецкой области.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
13:46
ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области
08:58
В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ
16:55
Россия ускоряет изъятие жилья на оккупированных территориях
14:58
ВСУ поразили ЗРК «Бук-М3» и командные пункты оккупантов на Донбассе
13:45
В оккупированном Донецке ликвидируют последствия удара по району «Точмаша»
11:33
В оккупированных городах распространяют строки Шевченко
все новости
17:55
DeepState сообщил о продвижении армии РФ сразу на трех участках фронта
16:40
На Покровском направлении количество боестолкновений снизилось на треть
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
15:04
Четыре авиабомбы по жилым кварталам: число жертв удара по Запорожью выросло
13:37
В Донецкой области поражены позиции оккупантов
12:55
Двое медиков погибли после атаки российского дрона на Харьковщине
12:15
В Дружковке объявлена безотлагательная эвакуация гражданских
11:49
С Донбасса эвакуировали 27 животных: двое собак уже нашли семьи
10:40
Девять городов и сел Донецкой области пережили сутки под российским огнем
09:35
За ночь ПВО Украины нейтрализовала почти 93 процента беспилотников
08:58
Донецкая ОВА зафиксировала двоих погибших за 14 марта от российских обстрелов
08:41
Славянск за сутки пережил четыре атаки дронами
18:11
Украинский дрон сеткой сбил российский БПЛА «Молния»
17:27
В МИД РФ допустили смертную казнь для военных ВСУ
16:43
Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибший
16:16
ООН заявила о преступлении против человечности из-за вывоза детей из Украины
15:25
ВСУ ведут бои с российскими войсками в Гришино
14:14
Краматорск за сутки пережил шесть атак российских дронов
13:43
Украина производит три ракеты «Фламинго» в сутки
13:39
Генштаб подтвердил нанесение удара по Афипскому НПЗ и порту «Кавказ»
13:13
Россияне у Тендровской косы уничтожили собственный безэкипажный катер
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
11:44
Жителей Святогорска призывают эвакуироваться из-за угрозы боевых действий
10:50
Россия нанесла более 1400 ударов по Донецкой области за сутки
09:49
ПВО Украины сбила более 92% целей при атаке РФ: детали
09:39
Десантники ВСУ взяли в плен четырёх российских военных
08:42
За сутки россияне ранили трёх жителей Донецкой области
08:30
БПЛА ударили по Афипскому НПЗ: поражена ключевая установка
08:20
В результате атаки РФ в Киевской области погибли четыре человека
22:46
Медицинский директор Евгений Налбат будет исполнять обязанности директора Центра экстренной медицинской помощи
все новости
ВИДЕО
Скриншот: «АТЕШ» Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
15 марта, 15:45
Фото: ГСЧС Запорожья Четыре авиабомбы по жилым кварталам: число жертв удара по Запорожью выросло
15 марта, 15:04
Фото организации «Спасение Животных Харьков» С Донбасса эвакуировали 27 животных: двое собак уже нашли семьи
15 марта, 11:49
Славянск за сутки пережил четыре атаки дронами Славянск за сутки пережил четыре атаки дронами
15 марта, 08:41
Дрон-перехватчик применил сеткомёт против БПЛА «Молния». Украинский дрон сеткой сбил российский БПЛА «Молния»
14 марта, 18:11
Последствия удара РФ по Запорожью. Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибший
14 марта, 16:43

