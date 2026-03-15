DeepState сообщил о продвижении армии РФ сразу на трех участках фронта

OSINT-проект DeepState опубликовал обновленную карту боевых действий, на которой зафиксированы изменения на нескольких участках фронта. По данным аналитиков, российские войска продвинулись сразу в трех областях.



Продвижение зафиксировано вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области, в районе Макеевки Луганской области, а также окрестностях села Загорное Гуляйпольского района Запорожской области.



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Песчаного, Макеевки и Загорного», — сообщили аналитики проекта.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о продвижении армии РФ вблизи села Яблоновка Сумской области.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»