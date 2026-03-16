Краматорск частично обесточен

Света в Краматорске частично нет. фото: горсовет

По состоянию на утро, 16 марта, в Краматорске Донецкой области частично отсутствует электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«В связи с аварийной ситуацией Краматорск частично без света. «Пункти незламності» работают», — говорится в сообщении.



В городском совете уточнили, что в «Пунктах незламності» можна зарядить гаджеты.



Ранее мы писали, что утром 16 марта в энергосистеме Украины сохраняется напряженная ситуация из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»