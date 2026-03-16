ВСУ удерживают южную часть Часов Яра, отражая давление на Константиновку

Скриншот: t.me/petrenko_iHS

Военблогер Олег Петренко сообщил о текущей обстановке на Донецком направлении фронта. По его данным, уже около месяца украинские подразделения продолжают удерживать позиции в южной части Часового Яра.



Это не позволяет российским войскам пройти данный участок и усилить давление на направлении Константиновки. По данным российских источников, украинским бойцам удалось вытеснить их подразделения из района продуктовой базы. Сейчас по этой территории активно работает артиллерия.



На Константиновском направлении российские силы продолжают попытки наступления. Основные бои ведутся в районе дачного кооператива «Металлург». Кроме того, противник пытается пехотными группами прорваться в городскую застройку через подстанцию «Майская», а также выйти к дачному кооперативу «Химик». Украинские военные, в свою очередь, ведут активную работу по выявлению и уничтожению диверсионных групп, которые смогли просочиться в район боев.

Отдельная активность фиксируется на Добропольском направлении. Здесь российские войска сосредоточили усилия на населенных пунктах Гришино и Родинское, которые рассматриваются как возможные плацдармы для дальнейшего наступления на Доброполье с южного направления.



В Гришино противнику удалось продвинуться вдоль двух улиц, после чего он продолжил атаки малыми штурмовыми группами. В то же время в районе Родинского все попытки наступления были отражены Силами обороны Украины, и линия фронта там остается без изменений, отмечает Олег Петренко.

Напомним, по данным аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись на Запорожском направлении — в районе населенного пункта Мирное, расположенного неподалеку от Гуляйполя.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»