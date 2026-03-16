Силы спецопераций атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе: кадры

Удар по аэродрому «Херсонес» в оккупированном Севастополе. Фото: кадр из видео

Подразделения Сил специальных операций ВСУ за три дня провели серию поражений военных объектов российских войск на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



В частности, поражены склад материально-технического обеспечения на аэродроме «Херсонес», генератор и коммутационная станция ​​радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе.



В захваченной Запорожской области поражена база ремонта поврежденной бронированной техники в поселке Акимовка, в селе Андреевка ударили по базе технического обслуживания и складу материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в селе Берестовое атаковали логистический центр.



«Этой серии поражений подразделениям middle-stike ССО способствовало движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на оккупированной территории Украины. Поражение вражеских аэродромов, арсеналов, средств РЭБ и РЭР подрывает способности противника», – отметили в Силах спецопераций.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко