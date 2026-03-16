Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка

На прошлой неделе заявление министерства обороны РФ о гибели восьми медиков якобы в результате удара украинских беспилотников в оккупированном Донецке не получило подтверждения даже в подконтрольных России донецких СМИ.



Так, 12 марта российское военное ведомство заявило, что «10 марта… киевским режимом был преднамеренно нанесен удар с применением четырёх БПЛА самолётного типа по стационарному медицинскому учреждению на территории ДНР». То есть данное заявление было опубликовано через два дня после якобы произошедшей атаки.



По версии Минобороны РФ, «погибло восемь медиков, еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести». Также утверждалось, что «на момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала».

Однако для руководства группировки «ДНР» и местных пропагандистских СМИ это заявление стало неожиданностью: до этого в информационном поле оккупированного Донбасса не появлялось никаких сообщений о подобной атаке. Российское военное ведомство также не назвало ни населенный пункт, где якобы произошел удар, ни название медицинского учреждения — была указана только дата.



В итоге подконтрольные России донецкие медиа ограничились дословным пересказом заявления Минобороны РФ. Позже они попытались подкрепить его визуальными материалами.

При этом 8 марта в Донецке действительно были повреждены два медицинских учреждения и жилая инфраструктура. Однако, по сообщениям украинских военных аналитических каналов, это произошло не из-за удара дронов, а после детонации боеприпасов на крупном складе вооружения российских сил, размещенном в жилой застройке города. СМИ публиковали кадры квартала в Донецке после детонации боеприпасов на заводе «Точмаш», где 8 марта произошел взрыв.

Завод, а точнее промышленная зона «Точмаша» хорошо видна на Google-карте. Эта зона обширна и в том числе расположена напротив здания детской больница №1 в Киевском районе.

Несмотря на несоответствие дат и собственных публикаций, донецкие пропагандистские ресурсы начали распространять фотографии и видео последствий событий 8 марта, пытаясь представить их как подтверждение заявления Минобороны РФ о событиях 10 марта.

Источником этих материалов назывался так называемый «Штаб обороны ДНР». Однако позже эти публикации были удалены. Представители «штаба» объяснили отсутствие визуальных подтверждений заявления российского министерства так: публикация фото и видео «прилетов» уголовно наказуема.

Не исключено, что обстрелов действительно было много — и 8 марта, и 10 марта. Однако, эти обстрелы были нацелены на российские военные объекты, которые оккупанты располагают вблизи жилой гражданской инфраструктуры.



Стоит отметить, что разные российские и сепаратистские Telegram-каналы в разное время подавали противоречащие данные о формате обстрелов. Изначально российские медиа заявили, что по одной больнице ударила якобы «французская ракета авиационного базирования SCALP-EG», а другое медучреждение якобы атаковали дроны.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»