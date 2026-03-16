Обстрел города Николаевка на Донетчине: поврежден двухэтажный дом, есть погибший и раненый

Погибший человек в результате обстрела Николаевки. Фото: ГСЧС

Днем 16 марта ​​российская армия нанесла удар по городу Николаевка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. В результате обстрела погиб один человек, еще один – получил ранения.



На место атаки прибыли спасатели. Во время обследования прилегающей территории они обнаружили пострадавшего, которому оказали медицинскую помощь, транспортировали в безопасную зону и передали медикам для госпитализации.

Напомним, что российские оккупанты сбросили авиабомбы и атаковали дронами Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко