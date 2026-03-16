Обстрел города Николаевка на Донетчине: поврежден двухэтажный дом, есть погибший и раненый
16 марта 2026, 18:49

Погибший человек в результате обстрела Николаевки. Фото: ГСЧС Погибший человек в результате обстрела Николаевки. Фото: ГСЧС

Днем 16 марта ​​российская армия нанесла удар по городу Николаевка Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. В результате обстрела погиб один человек, еще один – получил ранения.

На место атаки прибыли спасатели. Во время обследования прилегающей территории они обнаружили пострадавшего, которому оказали медицинскую помощь, транспортировали в безопасную зону и передали медикам для госпитализации.

Напомним, что российские оккупанты сбросили авиабомбы и атаковали дронами Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
15:45
Диверсия в Северскодонецке: обесточен штаб артбригады ВС РФ
12:23
Оккупанты угоняют автомобили в Донецкой области для продажи запчастей в Ростов
17:34
Первая мирная жертва российской агрессии: 12 лет со дня гибели Дмитрия Чернявского в Донецке
16:14
Паводок затопил 14 мостов в оккупированной Луганщине
15:59
Украинцы выезжают из оккупированных территорий: честные истории
12:59
В оккупированной Донецкой области после атаки дронов обрушилось здание «больницы»
11:00
В Севастополе домовые чаты перевели в мессенджер MAX
09:56
Оккупанты снесут еще почти 80 многоэтажек в Северскодонецке – ОВА
19:55
«Национализация» в оккупации: россияне «официально» будут захватывать украинское имущество на Луганщине
12:58
Пушилин рассчитывает на «реализацию туристического потенциала» Азовского моря: за время оккупации качество воды там ухудшилось
12:52
На Донетчине из армии РФ сбежал осужденный за изнасилование узбек
12:16
ВСУ поразили пусковую установку С-300В и склады армии РФ в Луганской и Донецкой областях
10:12
В оккупированной Луганской области города «утопают» в мусоре: в ОВА рассказали о ситуации
10:05
В Мариуполе собирают данные о жильцах для пересмотра прав на недвижимость
09:56
Дроны атаковали район оккупированного Должанска в Луганской области
22:19
На оккупированном Донбассе фиксируют масштабные перебои со светом
14:58
Дроны поразили состав боеприпасов российских захватчиков в Мариупольском районе
14:04
Агент сопротивления проник в зенитное подразделение ВС РФ — «АТЕШ»
23:38
Пушилин предложил Путину выделять по «15 соток земли» российским солдатам, которые останутся на оккупированной Донетчине
22:00
Пасечник заявил об атаках беспилотников на оккупированную Луганскую область
16:55
Путин рассказал о «восстановлении» Донетчины на фоне разрушенных Угледара, Авдеевки и Бахмута
16:55
Коробки для «Укрпошты» и российский след: что выяснили журналисты о владельце Рубежанского комбината
15:28
Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
14:54
Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист
все новости
19:30
Недвижимость в Киеве и миллионы «под подушкой». Чем богата семья первого заместителя начальника полиции Донетчины Сергея Беседы
18:49
Обстрел города Николаевка на Донетчине: поврежден двухэтажный дом, есть погибший и раненый
17:32
Оккупанты запутались в собственных заявлениях и выдали очередной фейк об обстреле Донецка
17:10
Силы спецопераций атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе: кадры
17:00
РФ может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году
16:54
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16:36
Дрон снял удар авиабомб по позициям РФ в Удачном
16:12
Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
15:58
«Белые ангелы» вывезли из Дружковской громады детей
15:35
Злата Дячук из Славянска завоевала бронзу на ЧЕ по парапауэрлифтингу
14:59
РФ ударила по Запорожью — есть жертвы
14:42
«Ланцеты» не могут долететь до Киева — эксперт по РЭБ
14:30
ЦНС: в Бердянске усилилась принудительная мобилизация: мужчин задерживают прямо на улицах
13:51
Telegram оштрафован на 35 млн рублей в Москве
13:23
Дрон РФ атаковал мотоцикл на Сумщине: погиб мужчина
13:07
В центре Киева упал дрон «Ланцет» с элементами ИИ
12:52
В Херсоне после обстрелов часть города осталась без света
12:47
ВСУ поразили ЗРК «Тор» и радиолокационную станцию российских оккупантов на Донбассе
12:37
В Донецке у жителей забирают пикапы и джипы для армии РФ
12:12
Авиаудар ВСУ уничтожил место скопления войск РФ в Покровске
11:59
Оккупанты сбросили авиабомбы и атаковали дронами Краматорскую громаду вечером за прошедшие сутки
11:33
Трамп назвал морские дроны-камикадзе «фейком»
11:20
Россия атаковала Украину дронами: ПВО сбила более 190 целей
10:59
РФ ударила по поселку Беленькое, поврежден дом
10:47
ВСУ удерживают южную часть Часов Яра, отражая давление на Константиновку
10:32
Краматорск частично обесточен
10:07
Над Киевом сбили новую российскую ракету «Изделие-30»
09:59
За сутки войска РФ атаковали населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
09:47
Российские войска продвинулись у Мирного в Запорожской области — DeepState
09:39
В Украине введут вечерние отключения света 16 марта
все новости
ВИДЕО
Удар по аэродрому «Херсонес» в оккупированном Севастополе. Фото: кадр из видео Силы спецопераций атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе: кадры
16 марта, 17:10
«АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму «АТЕШ» напомнил о псевдореферендуме в Крыму
16 марта, 16:54
Момент сброса авиабомб по позициям российских войск в поселке Удачное Донецкой области. Дрон снял удар авиабомб по позициям РФ в Удачном
16 марта, 16:36
Скриншот: «Медиазона» Оккупационный суд в Херсонской области приговорил украинку к 10 годам колонии по делу о «шпионаже»
16 марта, 16:12
Фото: Запорожский горсовет РФ ударила по Запорожью — есть жертвы
16 марта, 14:59
Последствия авиаудара ВСУ по оккупантам в Покровске. Авиаудар ВСУ уничтожил место скопления войск РФ в Покровске
16 марта, 12:12

