Недвижимость в Киеве и миллионы «под подушкой». Чем богата семья первого заместителя начальника полиции Донетчины Сергея Беседы
16 марта 2026, 19:30

Недвижимость в Киеве и миллионы «под подушкой». Чем богата семья первого заместителя начальника полиции Донетчины Сергея Беседы

Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Сергей Беседа. Фото: Донецкий государственный университет внутренних дел Первый заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Сергей Беседа. Фото: Донецкий государственный университет внутренних дел

В марте первый заместитель начальника – начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Сергей Беседа подал декларацию за 2025 год. Об этом стало известно из данных Единого государственного реестра деклараций.

«Новости Донбасса» рассказывают, что декларирует семья первого заместителя начальника ГУНП Донетчины.

Недвижимость

Согласно электронной декларации за 2025 год, Сергей Беседа декларирует земельный участок общей площадью 800 квадратных метров и 5% собственности на нежилое помещение общей площадью 37 квадратных метров в оккупированном Донецке. Остальной частью помещения владеет гражданин Украины.

В Киеве Беседа владеет квартирой общей площадью 68 квадратных метров и нежилым помещением общей площадью 5,3 квадратных метра.

В Днепре полковник полиции арендует квартиру общей площадью 72 квадратных метра. Жильем владеет гражданин Украины.

Сергей Беседа декларирует земельные участки общей площадью 3410 и 24 348 квадратных метров в захваченном селе Диановка Донецкой области.

Жена Беседы декларирует частный дом общей площадью 102,1 квадратных метра, квартиру общей площадью 48,8 квадратных метра и земельный участок общей площадью 0,045 квадратных метра в оккупированном Мариуполе, а в захваченном селе Сопино на Донетчине – земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров.

В городе Каменка Черкасской области жена полицейского владеет квартирой общей площадью 73 квадратных метра.

Недостроенная недвижимость

Сергей Беседа декларирует недостроенный частный дом общей площадью 462,9 квадратных метра в Донецке.

Автомобили

Беседа имеет право пользоваться внедорожником Lexus RX350 2012 года выпуска. Машиной, вероятнее всего, владеет его родственница.

Жена полицейского владеет легковым автомобилем Hyundai Getz 2005 года выпуска.

Доходы

За 2025 год на должности первого заместителя начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Беседа заработал 1 046 817 гривен.

От ГУНП Донетчины Беседа получил социальную помощь в размере 1000 гривен, а от Главного управления пенсионного фонда в Киеве – субсидию на сумму 16 993 гривны.

Жена Беседы в Восточном офисе Государственной аудиторской службы Украины заработала 16 390 гривен и получила пенсию в размере 87 594 гривны.

От отчуждения недвижимости жена полковника полиции получила доход на сумму 1 584 600 гривен, а от одного из украинских банков – проценты в размере 88 632 гривны.

Также она от Донецкого областного центра занятости получила социальные выплаты на сумму 24 259 гривен и от благотворительной организации помощь в размере 444 гривны.

Банковские счета

На счету в одном из украинских банков Сергей Беседа хранит 40 000 гривен, а его жена на счетах в трех украинских банках – 6399 долларов и 756 932 гривны.

Наличные деньги

В наличном виде Беседа хранит 400 000 гривен, а его жена – 5 585 000 гривен.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

