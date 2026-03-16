Украинские войска продвинулись под Лиманом – ISW

ВСУ недавно продвинулись на Славянском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись в южной части поселка Ямполь.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 13 штурмов, в частности в районе Ямполя.
Напомним, что Силы спецопераций ВСУ атаковали аэродром «Херсонес» в оккупированном Севастополе.
