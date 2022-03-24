Санкции Россия выдержит? С какой силой ударят по Москве?
Против Москвы введено уже более 5800 санкций — теперь она обогнала даже Иран и Северную Корею. Как на самом деле повлияют ограничения на обычного жителя России, и к чему они могут привести на государственном уровне, — узнайте в нашем новом видео.
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