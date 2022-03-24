Я всю жизнь разговаривал на русском языке и все было нормально

Тревел-блогер Александр Ляпота родился и вырос в Киеве. Сейчас ему 35 и всю свою жизнь он говорил на русском языке. И хотя ему нравится украинский язык, все свои соцсети он ведет на русском языке, чтобы охватить большую аудиторию. Его дети тоже знают русский язык.



В Украине Саша никогда не сталкивался с ущемлением русскоязычных людей, его никогда не заставляли перейти на украинский. Но именно о таких запретах уже много лет говорит российская пропаганда, убеждая людей, что в Украине нужно спасать русскоязычных людей. Это неправда.



Поделись этим видео со своими близкими вне Украины. #ЗнайПравду