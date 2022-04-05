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Убитые генералы России в Украине. Сколько их?

05 апреля 2022, 19:30

Убитые генералы России в Украине. Сколько их?

За полтора месяца с момента вторжения России в Украину стало очевидно, что военно-политическое руководство Кремля просчиталось. Пока российской армии не удалось захватить ни одного областного города, кроме Херсона, не то что «захватить Киев».

Оценки количества погибших российских военных разнятся, однако по самым консервативным из них не менее 7 тысяч уже убиты. И это не только рядовые солдаты, но и высокопоставленные генералы. Скольких из них на самом деле ликвидировали в Украине? Разбираемся в нашем материале.

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