Сколько зарабатывают ведущие госканалов РФ? И как это сопоставимо с доходами простых россиян?

Топ-тема всех без исключения российских СМИ, особенно за последние 8 лет, — Украина. А с конца февраля федеральные каналы РФ обсуждают так называемую «спецоперацию».



При этом государственные дотации «России 1», Первому каналу и другим пропагандистским ресурсам выросли втрое. За март они составили почти 12 млрд рублей. А совокупный годовой доход самых известных Украине рупоров Кремля Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян составляет около 114 млн рублей — примерно 57 млн гривен.



Если сравнить эти суммы с пенсиями россиян, то это годовой доход примерно семисот пожилых россиян. Сколько же зарабатывают российские пропагандисты?



Подробности — в нашем видео.