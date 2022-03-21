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Украинские биолаборатории, вирусы-убийцы, летучие мыши и утки-кряквы. Почему это фейк

21 марта 2022, 14:40

Украинские биолаборатории, вирусы-убийцы, летучие мыши и утки-кряквы. Почему это фейк

Российские СМИ публикуют информацию, что мигрирующие утки и кряквы должны были перенести в Россию вирусы-убийцы из Украины. Подобные новости ранее уже всплывали на российских ресурсах по другим странам. Объясняем, что не так с этими сообщениями.

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