Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло

Фото: Зе!Президент / YouTube

На YouTube канале команды Владимира Зеленского был опубликован ролик, в котором показан первый день Зеленского в должности главы государства.



В частности, заснята инаугурация, выступление перед депутатами Верховной Рады, выход к людям и первое посещение рабочего кабинета в здании администрации президента на улице Банковая.



На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Петр Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес. «Что вы хлопаете?» — тут же спрашивает соратников новый глава государства.



«Я вот сижу и думаю, когда мы переедем», — говорит после этого Зеленский собравшимся за столом в президентском кабинете соратникам.

Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что хочет перенести администрацию президента из здания на Банковой. По его словам, АП должна работать не в правительственном квартале, а в более открытом месте. Куда именно хочет переехать, Зеленский не уточнял.