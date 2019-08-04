«ДНР» проводит молодежный фестиваль: там рабы, Сталин и верблюд

Группировка «ДНР» проводит молодежный фестиваль «Молодая гвардия» в Зуевке. Событие, которое позиционируют, как поощрительное мероприятие для работающей молодежи — «лидеров общественного мнения», стало объектом насмешек в соцсетях.
Пользователи обратили внимание на некоторые образы, в которых участники «Молодой гвардии» раскрывали свой «интеллектуальный и творческий потенциал». Фотографии были опубликованы на странице фестиваля во «ВКонтакте», а также участниками мероприятия.
В частности, были властные девушки с «рабами».
Флаг #ОРДО и знак "Я люблю Кировское" доставили неимоверно #русскиймир pic.twitter.com/KSbj09nCAc— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019
Фото уже стало мемом.
Также Запомнился лидер движения «Донецкая республика», сорантик главы «ДНР» Дениса Пушилина еще по «МММ» Алексей Муратов. Он появился на фестивале в кителе и с трубкой — образ напоминает Иосифа Сталина.
На этом тема 30-х годов не иссякла.
Вот этот перфоманс про доблестную гэбню мне, к примеру, гораздо больше понравился #русскиймир pic.twitter.com/n6Ll4aVQtm— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019
А был еще и верблюд.
Не пойму, что им не понравилось в этом выступлении? Отличная иллюстрация жизни в одной молодой "республике" - шахтёры работают, тёлочки танцуют, шейх наслаждается. А верблюд... ну, это просто верблюд, наверно #Зуевка #ордо pic.twitter.com/xhvWYzTd6g— Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019