«ДНР» проводит молодежный фестиваль: там рабы, Сталин и верблюд

Группировка «ДНР» проводит молодежный фестиваль «Молодая гвардия» в Зуевке. Событие, которое позиционируют, как поощрительное мероприятие для работающей молодежи — «лидеров общественного мнения», стало объектом насмешек в соцсетях.



Пользователи обратили внимание на некоторые образы, в которых участники «Молодой гвардии» раскрывали свой «интеллектуальный и творческий потенциал». Фотографии были опубликованы на странице фестиваля во «ВКонтакте», а также участниками мероприятия.



В частности, были властные девушки с «рабами».

Фото уже стало мемом.

Также Запомнился лидер движения «Донецкая республика», сорантик главы «ДНР» Дениса Пушилина еще по «МММ» Алексей Муратов. Он появился на фестивале в кителе и с трубкой — образ напоминает Иосифа Сталина.

На этом тема 30-х годов не иссякла.

Вот этот перфоманс про доблестную гэбню мне, к примеру, гораздо больше понравился #русскиймир pic.twitter.com/n6Ll4aVQtm — Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019

А был еще и верблюд.