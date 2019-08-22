Конор Макгрегор надел футболку «Шахтера». Узнали подробности

Фото: ФК «Шахтер»

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор сфотографировался в футболке донецкого «Шахтера». Фото ирландского бойца было опубликовано в сторис «Шахтера» в Instagram.

«Болельщики давно просили подписать еще одного защитника», — шутливо прокомментировал фото руководитель службы по связям с общественностью и СМИ «Шахтера» Андрей Бурлаков у себя в Facebook.



Отметим, что у «Шахтера» и Макгрегора один спонсор — букмекерская компания Parimatch.



«Новости Донбасса» обратились к Бурлакову, чтобы узнать подробности. На вопрос, является ли фото бойца частью рекламной кампании, спикер донецкого клуба ответил: «Он наш болельщик. Да, у нас общий партнер — Parimatch, но не видел, чтобы он поддерживал другие клубы».



Бурлаков также сообщил, что Макгрегор должен приехать в Киев 3 сентября.



В мартовском интервью FIFA.com Конан Макгрегор признался, что в детстве больше играл в футбол, чем смотрел его. При этом ирландец отметил, что симпатизирует «Манчестер Юнайтед».