«Был какой-то Штайнмайер». Депутаты от «Слуги народа» рассказали, что знают о той самой формуле

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«Радио Свобода» решила проверить, знают ли народные депутаты от президентской фракции «Слуги народа», что такое «формула Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



В 2015 году формула была предложена тогдашним министром иностранных дел, а теперь президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако она не была документально прописана, что вызвало разногласия в трактовках.



1 октября Трехстороння контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера» в единой для всех сторон редакции.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что теперь до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».