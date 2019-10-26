Луческу о досуге с Ахметовым: Пристрастил его к вину, пели караоке

Фото: «Шахтер» / архив

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу в интервью Виктору Вацко рассказал, как проводил свободное время с президентом клуба Ринатом Ахметовым. Видео опубликовано на YouTube-канале «Вацко Live».



В частности, румынский специалист подтвердил, что пристрастил Ахметова к вину, который до этого вообще не употреблял спиртного. «Ему нравилось пить со мной вино», — отметил Луческу.



Он вспомнил былое время в Донецке. «У нас с Ринатом были чудесные отношения, особенно, когда команда играла в Донецке на новом стадионе. После каждой игры мы обсуждали сам матч и игроков прямо на стадионе, в специальном зале. Это могло длиться несколько часов. А еще мы прямо там пели караоке. Знаете, Ринат любитель попеть в караоке!» — рассказал тренер.



Однако Луческу отметил, что так продолжалось до 2014 года, пока не вспыхнул конфликт на Донбассе. «Когда мы переехали в Киев, в наших отношениях произошел разлад — мы перестали видеться. Так, [виделись] один или два раза в год на мой или его день рождения», — добавил он.