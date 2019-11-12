Кива разгуливал по Раде в маске Джокера. Разумков не узнал

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сегодня ходил по сессионному залу Верховной Рады в резиновой маске Джокера.

Это произошло, когда новый депутат Сергей Рудик приносил присягу.



Парламентария в маске заметил спикер Дмитрий Разумков и объявил: «Уважаемые коллеги, а можно не превращать Верховную Раду в непонятно что? Я не понимаю, что это за народный депутат. <...> А можно снять маску? Спасибо».



После этого Кива, который как раз снял маску, подошел к трибуне и положил ее со словами: «То, что следит за вами и то, что вас контролирует».



На это Разумков ответил: «Мы не боимся резиновых масок».



Почему депутаты увлеклись Джокером?



Джокером себя называет таинственный пранкер, который появился в информационном пространстве в конце октября. От имени генерального прокурора Руслана Рябошапки он вел переписку в мессенджере WhatsApp c народными депутатами от фракции «Слуга народа» Богданом Яременко, Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко. Джокер обнародовал переписку с парламентариями в своем Telegram-канале и СМИ.



С Яременко Джокер беседовал сразу после секс-скандала. Абонент под ником «Яременко» написал, что вел переписку со своего смартфона в зале Рады, полагая, что «наш угол [в зале парламента] защищен». В ответ пранкер посоветовал ему «написать пост в Facebook с извинениями перед фракцией и президентом». После чего нардеп Богдан Яременко действительно написал такой пост.



С Радуцким, в частности, Джокер обсудил слухи о зарплатах в конвертах для депутатов, а с Тищенко говорил об «атмосфере предателей» внутри фракции «Слуги народа» и противостоянии последнего с народным депутатом и экс-гендиректором «1+1» Александром Ткаченко.



Сегодня Джокер в своем Telegram-канале показал переписку с Кивой, в которой отмечается, что «каждый, кто одел маску Джокера, стал другом Джокера» и «получает иммунитет».