Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Фото: Пресс-офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский получил велосипед в подарок от президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине, куда он прибыл сегодня с визитом.



Фотография с подарком опубликована на сайте президента Украины. На раме велосипеда закреплена табличка с надписью: «Президенту Украины Владимиру Зеленскому».



На велосипеде ездил Василий Голобородько — главный герой комедийного сериала «Слуга народа», которого играл Владимир Зеленский. Его персонаж в сериале — учитель, ставший популярным благодаря видеоролику, выложенному в интернет, и после этого избранный президентом Украины.



Зеленский после избрания президентом отмечал, что не может ездить на работу на велосипеде по соображениям безопасности.