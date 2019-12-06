Житель Луганщины дозвонился в Раду: просит депутатов «прекратить безобразие» в зале. Разумков отреагировал

Фото: Телеканал «Рада» / YouTube

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков сделал замечание депутатам из-за их поведения в сессионном зале.



«Звонят из регионов и говорят, что безобразие происходит, когда выступает министр, а народные депутаты ходят и, мягко говоря, ведут себя не как государственные деятели», — сказал спикер.



Разумков отметил, что не шутит. «Сейчас написали мне, что из Луганской области позвонил человек. Попросил, чтобы глава Верховной Рады обратился к народным депутатам — чтобы они по-другому относились к своим коллегам из министерств», — сказал он.







Инцидент произошел сразу после выступления в Раде министра финансов Оксаны Маркаровой.



По телетрансляции видно, что во время ее речи многие депутаты не находились на своих местах, а ходили по залу, стояли в проходе и у правительственной ложи.