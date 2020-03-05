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Футболист «Мариуполя» сам упал, но судья показал карточку сопернику. Симулянт?

05 марта 2020, 11:32

Футболист «Мариуполя» сам упал, но судья показал карточку сопернику. Симулянт?

Фото: «Мариуполь» Фото: «Мариуполь»

На 75-й минуте вчерашнего матча 21-го тура Украинской премьер-лиги между «Мариуполем» и полтавской «Ворсклой» произошел неожиданный эпизод.

За минуту до этого полузащитник «Мариуполя» Вячеслав Танковский вышел на поле. После этого арбитр встречи Александр Дердо показал желтую карточку игроку «Ворсклы» Ибрагиму Кане за фол против Танковского.

На видеоповторе видно, что игрок гостей даже не касался футболиста мариупольского клуба, а Танковский сам получил повреждение во время движения с мячом.


Уже через несколько минут игрок «Мариуполя» был заменен. Сам матч завершился со счетом 3:0 в пользу мариупольцев.

Позже вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин написал в комментариях на Tribuna.com, что игрок не симулировал и у него может быть серьезная травма. Сегодня на официальном сайте «Мариуполя» появилось сообщение, что у Танковского диагностировали перелом лодыжки и он не сможет играть полтора-два месяца.

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