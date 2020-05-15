Денисов рассказал о том самом видео с Ахметовым, Колесниковым и Януковичем

Директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов в интервью YouTube-каналу «Бомбардир» рассказал о видео 2002 года, в котором он брал интервью у Рината Ахметова, Бориса Колесникова и Виктора Януковича.



Что за ролик?



Денисов тогда работал журналистом ТРК «Украина», и его несколько минут не могли вывести в эфир из-за чего возникла неловкая пауза. По телефону он просил некую Марину Мефодиевну побыстрее организовать прямое включение.



На тот момент Ахметов уже был владельцем «Шахтера», Колесников — президентом Федерации футбола Донецкой области, а Янукович являлся главой Донецкой облгосадминистрации.



В итоге ролик стал вирусным.







Как об этой истории вспоминает Денисов



Не знаю, кто слил в интернет видео этого момента. Мы тогда нанимали технику, она приезжала из Киева. Уникальный момент.



Во-первых, это был мой день рождения. 3 июня 2002 года. Геннадий Кандауров – тогдашний директор канала «Украина» – сказал, что будет матч «Шахтер» – «Динамо». Мы его показываем. Сказал стоять мне возле входа в тоннель, туда придет президент «Шахтера», включим его на несколько минут в эфир. Так оно и было… Я смотрю, идет не только президент «Шахтера», но и Борис Колесников, и Виктор Янукович. Я тогда только год работал на ТВ. Представьте момент, только что «Шахтер» обыграл «Динамо» 2:0, тогда такими победами «Шахтер» только разогревался. И идет президент поздравить, он эту победу столько ждал. А тут стоит какой-то мальчик и говорит, что надо постоять. А ему же уже в раздевалку хочется. Я должен остановить президента «Шахтера» в тот момент. Состояние полуобморочное, естественно, а он еще и не один.



Я с перепугу забыл должность Януковича. У меня был стресс такого уровня, я понимаю, что это Янукович, но просто вылетает из головы. Мне Колесников: «А Януковича ты забыл?». Это может украсить любой фильм «Квартета И».



Но надо отдать должное, я тогда президента «Шахтера» видел вот так вблизи 1-2 раза максимум на пресс-конференциях. Вот его спокойствие и корректность – он спокойно остановился и сказал, что надо подождать, в том числе своим спутникам. Он уже тогда понимал, что такое телевидение. Я не понимал, а он понимал, что есть паузы, надо подождать, так это не включается, несмотря на статус человека. А на канале «Украина» шла рекламная пауза. Компьютер ее ведет, ее нельзя выключить и включить. Пока она не дойдет – не остановится.



Кто такая Марина Мефодиевна?



Это Марина Миргородская. На тот момент она была главным редактором телеканала «Украина». В 2011-2014 годах Миргородская возглавляла канал. Сейчас она является директором продакшена Фонда Рината Ахметова. Во время интервью «Бомбардиру» Денисов позвонил Миргородской.



