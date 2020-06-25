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Все хотят на море! Свиньи пришли на пляж Мариуполя

25 июня 2020, 13:15

Все хотят на море! Свиньи пришли на пляж Мариуполя

Фото: Sigma Mariupol / YouTube Фото: Sigma Mariupol / YouTube

В Мариуполе несколько лохматых свиней пришли на один из городских пляжей. Сначала их заметили в частном секторе, потом звери направились к воде. 

Свиньи не обращали внимание на отдыхающих, немного порезвились на берегу, после чего удалились по своим делам.

Сначала очевидцы приняли их за диких кабанов, но позже выяснилось, что у них есть хозяин. Mariupol.tv отмечает, что неподалеку расположена ферма, где этих свинок и держат. Но периодически они сбегают и компанией до десятка особей разгуливают по окрестностям в поисках еды и приключений. 

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