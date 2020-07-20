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Дроны зажгли в Мариуполе: масштабное шоу в небе над городом

20 июля 2020, 11:45

Дроны зажгли в Мариуполе: масштабное шоу в небе над городом

Фото: mrpl.city Фото: mrpl.city

В Мариуполе по случаю Дня металлурга в этом году утстроили шоу дронов, передает mrpl.city.

В субботу вечером двести беспилотников создали синхронный «танец» на высоте более 100 метров. За организацию шоу отвечали специалисты из Франции.  

«Впервые в Украине в шоу участвуют сразу двести беспилотников. Мы очень гордимся. Мариуполь – приятный город. Мы ходили на пляж. Здесь приятные люди, парки, кухня», – рассказал главный оператор дронов Рафаэль Молис.

В этом году День металлурга пришлось праздновать онлайн из-за коронавируса. Шоу дронов транслировал местный телеканал.

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