Дроны зажгли в Мариуполе: масштабное шоу в небе над городом

Фото: mrpl.city

В Мариуполе по случаю Дня металлурга в этом году утстроили шоу дронов, передает mrpl.city.



В субботу вечером двести беспилотников создали синхронный «танец» на высоте более 100 метров. За организацию шоу отвечали специалисты из Франции.



«Впервые в Украине в шоу участвуют сразу двести беспилотников. Мы очень гордимся. Мариуполь – приятный город. Мы ходили на пляж. Здесь приятные люди, парки, кухня», – рассказал главный оператор дронов Рафаэль Молис.



В этом году День металлурга пришлось праздновать онлайн из-за коронавируса. Шоу дронов транслировал местный телеканал.