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«Ты — не ты, когда голодный». В Мариуполе водитель съела постановление полиции

09 сентября 2020, 17:42

«Ты — не ты, когда голодный». В Мариуполе водитель съела постановление полиции

В Мариуполе водитель съела постановление полиции, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Патрульные остановили женщину, которая ехала не пристегнувшись ремнем безопасности. После общения с нарушительницей, правоохранители решили составить постановление. Во время ознакомления с документом водитель его съела. 

Произошедшее было зафиксировано патрульными на камеру. Областная патрульная полиция опубликовала видео, назвав его «Ты не ты, когда голодный».

В полиции отметили, что такие действия не помогут водителю. Ей придется оплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок.

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