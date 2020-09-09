В Мариуполе водитель съела постановление полиции, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.



Патрульные остановили женщину, которая ехала не пристегнувшись ремнем безопасности. После общения с нарушительницей, правоохранители решили составить постановление. Во время ознакомления с документом водитель его съела.



Произошедшее было зафиксировано патрульными на камеру. Областная патрульная полиция опубликовала видео, назвав его «Ты не ты, когда голодный».

В полиции отметили, что такие действия не помогут водителю. Ей придется оплатить штраф в 51 гривну, или обжаловать постановление в суде в десятидневный срок.