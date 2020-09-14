На Донетчине спасение котенка обернулось обнаружением боевых гранат

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В Доброполье Донецкой области во время спасение котенка были выявлены две ручные гранаты.



В пресс-службе полиции рассказали, что к ним обратились местные жители за помощью по спасению котенка, который залез в гараж и не мог выбраться. Во время осмотра здания полицейские заметили внутри гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.



56-летний владелец помещения утверждает, что не пользовался гаражом уже несколько лет и не может объяснить происхождение боеприпасов. Его показания будут проверены во время досудебного расследования.



По факту обнаружения гранат открыто уголовное производство, взрывоопасные направлены на экспертизу. А с котенком все хорошо — его спасли!