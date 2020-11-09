В управлении полиции Донетчины живут улитки, паучиха и попугаи. Вот компания какая!

Фото: Александр Полосухин

В главном управлении Нацполиции Донецкой области показали «Суспільному» питомцев, которые живут в кабинетах правоохранителей.



Так, в десятилитровом аквариуме обитают улитки Лариса и Дмитрий. Им уже по четыре года.



«У Дмитрия больше панцирь и он активен», — рассказал заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Донецкой области Александр Полосухин.







Полицейские кормят улиток овощами и фруктами. Говорят, что их подопечные любят влагу. Ежегодно у Ларисы и Дмитрия рождаются дети. «Однажды поехал в отпуск, когда вернулся их стало гораздо больше, прибавилось еще 37 штук. В течение года работники себе брали домой», — отметил Полосухин.



А вот зимой улитки могут впасть в спячку. «Если в кабинете будет постоянно тепло, то они будут всю зиму, осенью активны. Если падает температура, они засыпают, закрываются в панцире и спят», — поделился наблюдениями полицейский.



В соседнем кабинете живет паучиха по имени Ца.



«Захотелось живности, молчит, ползает — красота. Никаких забот не доставляет. Питается сверчками живыми, только живыми. Мертвые не интересны. Где-то 5 штучек сверчков в неделю. Постоянно должна быть водичка у нее», — рассказал начальник управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Сергей Сергиенко.



Коллеги Сергея реагируют на паучиху по-разному. «Мужчины не боятся, женщины, в основном, бегут», — говорит он.



В отделе охраны публичного порядка этажом выше живут попугаи Бонни и Клайд. В клетке их не закрывают — летают и ходят, где захотят. Полицейский Евгений Липаев рассказал, что птицы помогают лучше сосредоточиться на своей работе и отвлечься от аналитической нагрузки.