Телеканал «ДНР» показал приключения стакана в кабинете Пушилина

На сепаратистком телеканале «Юнион» есть программа «Дела государственные». Каждое воскресенье там выходят репортажи о совещаниях и рабочих поездках главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Авторы программы разбавляют сюжеты о «серьезных разговорах» и «важных поручениях», показывая то, что происходит за кадром таких мероприятий. По формату это похоже на программу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



В этот раз, освещая подготовку видеосовещания Пушилина с силовиками, внимание было уделено белому кофейному стакану, который стоял на тумбочке и попадал в кадр. Все это сопровождалось напряженной музыкой — видимо, авторы хотели придать моменту эпичности.