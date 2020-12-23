Украинские министры устроили соревнование по приготовлению борща. Победил рецепт с вишнями

Четыре министра правительства приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща. Мероприятие прошло в поддержку внесения элемента «Культура приготовления борща» в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.



Борщ с вишнями решили приготовить вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Жареную капусту как основной ингредиент для своего борща выбрали министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



В итоге в соревновании победил вишневый борщ на говяжьем бульоне, а борщ Петрашко и Абрамовского получил приз зрительских симпатий.

Следующий этапом станет подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.