Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинские министры устроили соревнование по приготовлению борща. Победил рецепт с вишнями

23 декабря 2020, 10:55

Украинские министры устроили соревнование по приготовлению борща. Победил рецепт с вишнями

Четыре министра правительства приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща. Мероприятие прошло в поддержку внесения элемента «Культура приготовления борща» в перечень нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

Борщ с вишнями решили приготовить вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Жареную капусту как основной ингредиент для своего борща выбрали министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В итоге в соревновании победил вишневый борщ на говяжьем бульоне, а борщ Петрашко и Абрамовского получил приз зрительских симпатий.

Следующий этапом станет подготовка документов для внесения борща в предварительный список элементов нематериального культурного наследия.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:56
В «ЛНР» рассказали о переговорах с Россией о вакцине от коронавируса
10:28
«ДНР»: 194 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:18
На Приазовье боевики не выпустили патруль ОБСЕ на подконтрольную Киеву территорию
09:03
«ЛНР» сообщила еще о 29 заболевших ковидом
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря
22:33
МИД прокомментировал слова Путина о «поддержке Донбасса»: Чтобы помочь — пусть выведут наемников
17:34
В центре Донецка затопило дорогу. Недавно здесь провели «инновационный» ремонт водовода
15:03
«ЛНР» приговорила участника обмена пленными к 17 годам тюрьмы за «подготовку теракта»
13:43
Выходные на Новый год: сколько будут отдыхать в Украине и при «ДНР»
13:36
В ОРДО — 15 новых смертей от COVID-19 и 181 заболевший
13:17
«ЛНР» продолжает строительные работы на КПВВ «Счастье» и «Золотое»
12:03
«ДНР» отменила комендантский час на новогодние праздники и разрешила детские утренники
все новости
11:56
В «ЛНР» рассказали о переговорах с Россией о вакцине от коронавируса
11:35
Комитет Рады выразил недоверие министру обороны и обратился к Зеленскому
11:26
Еще двое заболели COVID-19 на Донбассе. Всего в ВСУ за сутки — 123 новых случая
10:38
Обстрел трактора на Донетчине расследуют как нарушение обычаев войны
10:28
«ДНР»: 194 заболевших и 15 умерших от коронавируса за сутки
09:22
Коронавирус на Донетчине: еще 9 умерших и 343 заболевших
09:18
На Приазовье боевики не выпустили патруль ОБСЕ на подконтрольную Киеву территорию
09:03
«ЛНР» сообщила еще о 29 заболевших ковидом
08:19
В Украине выявили 10136 заболевших коронавирусом за сутки
08:12
Штаб заявил о 9 обстрелах на Донбассе
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 декабря
23:15
Зеленский и Путин провели отдельные переговоры с Макроном о Донбассе
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: «Прямая линия» Пушилина, вакцина от коронавируса для «Л-ДНР» ►
21 декабря, 11:38
Русский Донбасс «ДНР». Кого ждет Гаагский трибунал? ►
19 декабря, 21:05
Пожары на Луганщине. Не все погорельцы получили компенсации ►
16 декабря, 18:02

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция