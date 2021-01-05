В Донецке блогеры проехались в бассейне на эвакуаторе. «МВД ДНР» отреагировало

В Донецке группа молодых людей решила проехаться на эвакуаторе, сидя при этом в надувном бассейне. Соответствующие видео было размещено в соцсетях.



Двое парней сидели в закрепленном надувном бассейне, еще несколько человек перемещались вокруг них по платформе и снимали происходящее на видео.



На ролик отреагировало «МВД» группировки «ДНР». Там рассказали, что водитель эвакуатора был оштрафован за нарушение правил дорожного движения в части перевозки пассажиров и грузов.



Кроме того, «МВД» установило личности остальных участников ролика. Им было вынесено «официальное предостережение о недопущении антиобщественного поведения».



В сообщении также указывается, что, находясь на платформе движущегося эвакуатора, эти люди могли получить тяжелые травмы.