Телеведущая Оксана Марченко объявила о походе в политику после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил экономические санкции на нее и ее мужа, нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука.
Видеообращение Марченко о старте политической карьеры размещено в соцсетях телеведущей, в частности, на ее YouTube-канале.
Ранее жена Медведчука выкладывала там другой контент. В основном посвященный ее домашним питомцам.
Особое место в этих видеороликах занимает кот по кличке Кокосик. Появившись в семье пророссийского оппозиционера несколько месяцев назад, Кокосик быстро стал фаворитом на канале.
Среди многочисленных видео есть, например, о том как котик Кокосик лакомится мороженым.
А вот знакомство Кокосика со своим отражением.
Или игры с бантиком.
Прогулка кота в снегу.
Были у Марченко и ролики с другими животными. Вот хомячок, который отчаянно борется с лишним весом.
И несколько собак. Одна из них — Кася — незрячая.
Попадал в объектив даже теленок.