Оксана Марченко / Instagram

Телеведущая Оксана Марченко объявила о походе в политику после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил экономические санкции на нее и ее мужа, нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука.



Видеообращение Марченко о старте политической карьеры размещено в соцсетях телеведущей, в частности, на ее YouTube-канале.



Ранее жена Медведчука выкладывала там другой контент. В основном посвященный ее домашним питомцам.



Особое место в этих видеороликах занимает кот по кличке Кокосик. Появившись в семье пророссийского оппозиционера несколько месяцев назад, Кокосик быстро стал фаворитом на канале.







Среди многочисленных видео есть, например, о том как котик Кокосик лакомится мороженым.







А вот знакомство Кокосика со своим отражением.







Или игры с бантиком.

Прогулка кота в снегу.

Были у Марченко и ролики с другими животными. Вот хомячок, который отчаянно борется с лишним весом.





И несколько собак. Одна из них — Кася — незрячая.

Попадал в объектив даже теленок.



