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Оксана Марченко до похода в политику выкладывала видео о котике Кокосике, собаках и хомяке. Теперь главный вопрос — войдут ли они в ее штаб?

21 февраля 2021, 11:20

Оксана Марченко до похода в политику выкладывала видео о котике Кокосике, собаках и хомяке. Теперь главный вопрос — войдут ли они в ее штаб?

Оксана Марченко / Instagram Оксана Марченко / Instagram

Телеведущая Оксана Марченко объявила о походе в политику после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил экономические санкции на нее и ее мужа, нардепа от ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука.

Видеообращение Марченко о старте политической карьеры размещено в соцсетях телеведущей, в частности, на ее YouTube-канале.

Ранее жена Медведчука выкладывала там другой контент. В основном посвященный ее домашним питомцам.

Особое место в этих видеороликах занимает кот по кличке Кокосик. Появившись в семье пророссийского оппозиционера несколько месяцев назад, Кокосик быстро стал фаворитом на канале.



Среди многочисленных видео есть, например, о том как котик Кокосик лакомится мороженым.



А вот знакомство Кокосика со своим отражением.



Или игры с бантиком.

Прогулка кота в снегу.

Были у Марченко и ролики с другими животными. Вот хомячок, который отчаянно борется с лишним весом.

И несколько собак. Одна из них — Кася — незрячая.

Попадал в объектив даже теленок.

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