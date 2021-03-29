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В Северодонецке сконструировали электромобиль. Как тебе такое, Илон Маск?

29 марта 2021, 11:35

В Северодонецке сконструировали электромобиль. Как тебе такое, Илон Маск?

В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали электромобиль. Об этом сообщает телеканал «Донбасс онлайн».

Заместитель директора колледжа Александр Шилов сравнивает творение преподавателей и учеников с «Теслой». Он утверждает, что кое в чем она может дать фору машине Илона Маска. «Она работает на аккумуляторах. Кроме этого, сверху будут стоять солнечные батареи», — пояснил Шилов и добавил, что себестоимость их автомобиля дешевле «Теслы».

Кузов северодонецкого электромобиля похож на минивен и в основном состоит из фанеры и пластика. На одном заряде он может проехать до 150 километров, уверяют разработчики.

После окончания всех работ над электромобилем его хотят оставить в колледже в качестве примера для будущих студентов.



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