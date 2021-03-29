В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали электромобиль. Об этом сообщает телеканал «Донбасс онлайн».



Заместитель директора колледжа Александр Шилов сравнивает творение преподавателей и учеников с «Теслой». Он утверждает, что кое в чем она может дать фору машине Илона Маска. «Она работает на аккумуляторах. Кроме этого, сверху будут стоять солнечные батареи», — пояснил Шилов и добавил, что себестоимость их автомобиля дешевле «Теслы».



Кузов северодонецкого электромобиля похож на минивен и в основном состоит из фанеры и пластика. На одном заряде он может проехать до 150 километров, уверяют разработчики.



После окончания всех работ над электромобилем его хотят оставить в колледже в качестве примера для будущих студентов.







