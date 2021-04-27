А кто это там бежит с бревном на плече? Ленин? Нет, это житель Макеевки!

Взял и пробежал с бревном на плече

В Макеевке местный житель пробежал более полутора километра с бревном на плече и без помощи рук. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Таким образом мужчина решил встретить весну.



Отмечается, что за 17 минут он пробежал с бревном весом 66 килограммов 1600 метров. В описании к видео макеевчанин поделал всем хорошего настроения и спортивной весны.





Чем вдохновлялся мужчина, совершая такой забег, можно только догадываться.



Предположим, что это был либо ленинский субботник.

Репродукция картины В. С. Иванова «Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле»

Либо же фильм «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Кадр из фильма «Коммандо», 1985 год. 20th Century Fox