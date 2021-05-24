«Шахтер» по-новому представил гимн своих болельщиков

Футбольный клуб «Шахтер» снял видеоклип с легендарной песней для Донецкого региона «Спят курганы темные». Современную аранжировку создал известный музыкант Евгений Филатов (The Maneken), а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».



Эта песня, написанная в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным, является гимном болельщиков «Шахтера».



Поводом для ролика в подарок болельщикам клуба стала 85-летняя годовщина «Шахтера» – 24 мая 1936 года состоялся его первый официальный матч.

Президент клуба, олигарх Ринат Ахметов уже поздравил команду с юбилеем – говорит о возвращении на «Донбасс Fрену», но когда – никто не знает.