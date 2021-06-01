Лица детей Донбасса показали в новом клипе «Океана Эльзы» и Alyona Alyona

Снимок: Океан Ельзи / YouTube

Рок-группа «Океан Эльзы» и рэп-исполнительница Alyona Alyona записали совместный клип «Країна дітей», приуроченный ко Дню защиты детей. Видео на одноименное стихотворение, которое написал Сергей Жадан, посвятили погибшему в 2015 году в Харькове школьнику-активисту Даниилу Дидыку и детям, пострадавшим от войны на востоке Украины.



«Я часто бываю на Донбассе. Я видел этих детей и понимаю, что в тех условиях, в которых они выросли — это уже большое испытание. Я считаю, что всем нам, независимо от политических предпочтений, следует помнить, что это наши общие дети», — сказал лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, представляя клип в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



Он подчеркнул, что именно эти дети «будут строить нашу страну», а потому им нужно помочь сегодня, чтобы завтра они могли это сделать.



В самом клипе показаны дети с востока Украины. «Эти дети пережили [войну] — вы увидите это по их глазам», — отметил Вакарчук.