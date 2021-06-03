В макеевской маршрутке можно было помыть ноги. Но после резонанса спохватились и залатали дырявый пол

В подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке в одной из маршруток била струя воды из пола. Инцидент заснял на видео один из пассажиров и опубликовал в сообществе «В Макеевке» в соцсети «ВКонтакте».



Ситуация с дырявым полом в маршрутке усугубилась из-за дождей, которые продолжаются уже несколько дней. Отсюда и струя воды в салоне.

Видео быстро разошлось по местным сообществам. Пользователи шутили, что теперь можно не только съездить по делам, но и заодно помыть ноги.



В комментарии под видео даже пришел аккаунт «министерства транспорта ДНР» и начал узнавать номер маршрута.



В итоге через день в макеевском сообществе вышел пост о том, что после резонанса в соцсетях маршрутка была отремонтирована — «нашлись и люди, и время, и материал».