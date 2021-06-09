Жители Мариуполя плавают по затопленным улицам, а полиция – против

Фото: Маша Украинская/Facebook

Сильные ливни в Донецкой области доставили немало хлопот местным жителям. В Мариуполе же ситуация посерьезнее. Аномальные осадки назвали стихийным бедствием, подобного которому не было в последние десятилетия.



Ситуация в городе обострена, на городскую «горячую линию» поступают звонки мариупольцев с просьбой о помощи. Из-за непогоды дома и здания подтоплены, а отдельные улицы на время превратились в реки.



Некоторые жители города решили, что им все же надо как-то передвигаться по этим улицам. И если пройтись не удастся, можно переплыть. Так, в социальных сетях полиции Мариуполя появляются видео, на которых правоохранители просят горожан не плавать по городу на лодках и других водных средствах передвижения.