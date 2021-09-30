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В российском сериале беженцев из Донбасса показали ворами. Эпизод раскритиковали в сети

30 сентября 2021, 12:55

В российском сериале беженцев из Донбасса показали ворами. Эпизод раскритиковали в сети

Сцена из сериала «Контакт» / ТНТ Premier Сцена из сериала «Контакт» / ТНТ Premier

В одной из серий нового российского сериала «Контакт» есть эпизод, в котором супругов-беженцев из Донбасса показали ворами. На это обратили внимание в сети.

Речь идет о пятой серии сериала, которая вышла на стриминговой платформе «ТНТ Premier» в сентябре.

Главным героем «Контакта» является опер Глеб Барнашов, которого перевели в отдел по делам несовершеннолетних. Его играет актер Павел Майков, известный по роли Пчёлы в сериале «Бригада». В этой серии Барнашов отправляется с дочерью на дачу к своей подруге. Там выясняется, что ее дом кто-то ограбил.

Оперативник догадался, что это сделал семейная пара и выбивает из мужчины признание. В процессе разговора выясняется, что они «беженцы из ДНР». Муж объясняет воровство тем, что им «обязаны». «Мы за русский мир пострадали, лишения претерпели. Россия нам компенсировать должна!» — заявил беженец. Опер назвал их «паразитами».

Этот фрагмент можно посмотреть здесь:


Эпизод раскритиковали зрители в сети. В частности, гневные отзывы размещены на сайте «Кино-театр.ру».

«Не понравилась серия с беженцами из ДНР. Я из Луганска, когда приехала в Россию, не просила помощи, а нашли с мужем работу и всего добились своим трудом, зачем так жестоко с беженцами...» — пишет одна из зрительниц.

«В 5-й серии про ДНР удивило очень. Нет у нас таких людей, которые кричат, что им кто-то должен. И в Донецке тоже нет...» — подчеркнул еще один зритель.

Также в сети многие высмеяли говор актеров, играющих беженцев, отметив, что на Донбассе так не разговаривают.

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