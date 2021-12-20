«Пошла на вакцинацию». Как в Мариуполе отреагировали на падение елки

Фото: Маріуполь — туристичне місто / Instagram

Власти Мариуполя с юмором подошли к ситуации с падением новогодней елки на главной площади города. Сегодня место происшествия было завешено шутливыми баннерами.



Их фотографии опубликованы в аккаунтах проекта «Місто Марії», запущенного горсоветом для привлечения туристов.



На одном из них наклонившаяся елка произносит: «Пошла на вакцинацию. Скоро вернусь».

На другом баннере изображены коты, которых «разыскивают» за шалости с новогодней елкой.

Елка на Театральной площади в центре Мариуполя рухнула из-за сильного ветра вечером 19 декабря. К счастью, никто не пострадал. В горсовете пообещали, что елку восстановят в ближайшее время.



Момент падения елки в Мариуполе: