Східзахід — Затишно. Скриншот из клипа

Новая украинская группа «Східзахід» представила дебютную песню «Затишно» и клип на нее.



«Східзахід» — дуэт, состоящий из Сергея и Наталки. На странице коллектива в Facebook отмечается, что он — с Востока, а она — с Запада страны. Свои фамилии они не афишируют.



Инициатором создания группы стал Сергей. Он познакомился с Наталкой в соцсети и предложил сотрудничество, пишут «Факты Life».



«Увидел видео Наталки, где она пела на свадьбах, и это пение меня покорило. Написал ей тогда: Что ты? Она ответила: А ты шо? Так и завязалось», — рассказал Сергей.



Видео снято в ретро-стиле.







Группа «Східзахід» является участницей национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2022».