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«России, которую мы себе представляли, нет»: Задержан главный организатор «референдума» в Донецке

14 июня 2019, 16:39

«России, которую мы себе представляли, нет»: Задержан главный организатор «референдума» в Донецке

Роман Лягин Роман Лягин

Сегодня на свой странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что его ведомство и Служба безопасности Украины задержали Романа Лягина, главу «Центральной избирательной комиссии» группировки «ДНР», признанной террористической в Украине.

Луценко сообщил, что Лягину инкриминируется государственная измена.

Интересно, что еще в марте 2019 года народный депутат Украины и бывший волонтер батальона ВСУ «Донбасс» Наталья Веселова сообщала, что по ее информации Лягин сдался украинским властям по программе украинской спецслужбы «Тебя ждут дома».

Эта программа позволяет уйти от отбывания наказания в местах заключения лицам, вступившим в незаконные вооруженные формирования, но не совершившим тяжкие преступления. Участники этой программы добровольно сдаются украинским властям и дают показания относительно деятельности незаконных вооруженных формирований и самопровозглашенных органов власти в обмен на гарантии безопасности и преследования.

Тогда информацию о сотрудничестве Лягина со следствием и его задержании опровергли представители СБУ, а затем и сама Веселова, которая уточнила, что, по ее мнению, для Лягина было бы хорошо воспользоваться этой программой и стать ценным свидетелем.

Что известно о Лягине?

В 2005 году он возглавлял организацию «Мы», возникшую как ответ на победу Оранжевой революции. В качестве политконсультанта и кандидата участвовал в нескольких избирательных кампаниях.

Придерживался пророссийских политических взглядов на развитие Украины.

Лягин организовывал незаконный референдум 11 мая 2014 года, на котором жителей Донецкой области опрашивали о поддержке «акта о государственной самостоятельности ДНР» (так было написано в бюллетене — опроснике) и первые так называемые всеобщие выборы в ноябре 2014 года.

За подрыв суверенитета и единства Украины Лягин внесен в санкционный список Министерства финансов США. 

После так называемых выборов глава ЦИК «ДНР» начал конфликтовать с новым «избранным руководством».

В результате противостояния 5 апреля 2016 года он был освобожден от своей должности, по версии самопровозглашенных властей, «в связи с деятельностью, несовместимой с должностью председателя ЦИК «ДНР».

Несколько человек из числа представителей российского националистического движения и незаконных вооруженных формирований заявляли, что, по их информации, Лягин был подвергнут физическому насилию и пыткам. 

После своей «отставки» Лягин вынужденно покинул Донецк, но с помощью социальных сетей продолжал критиковать руководителей «ДНР», в особенности ее лидера Александра Захарченко. 

В своих публикациях он называл их марионетками российской власти с низкими моральными качествами, которые неспособны управлять территориями.

Вот его несколько цитат:

«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым (помощником президента РФ Владимира Путина».

«12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ».

«Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают как скот, для телевизионной картинки».

«России, которую мы себе представляли, нет, а может, и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий неизбежно возвращение в Украину! Донбасс — это Украина!»

«Мером Славянска работает представитель Оппозиционного блока Вадим Лях, который демонстративно игнорирует все что, касается евромайдана! Нет там никакого геноцида, комендантского часа и прочего! Хватит навешивать ярлыки, врать и нагнетать!»

 

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