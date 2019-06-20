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Донбасс пытается избавиться от мин. Что мешает?

Евгений Антонюк
20 июня 2019, 14:01

Донбасс пытается избавиться от мин. Что мешает?

Число погибших от мин на Донбассе подбирается к тысяче. С 2014 года в Донецкой и Луганской областях при взрывах погибли как минимум 977 мирных жителей, еще 1528 получили ранения. Такую статистику на днях озвучил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Это приблизительная цифра. Кроме этого, достоверно неизвестно о погибших и раненных от мин на оккупированных территориях региона. В правительстве отмечают, что работа по очистке донбасской земли от мин ведется регулярно, однако никто не называет ни точных цифр, ни конкретных сроков. Причиной тому, прежде всего, является незавершенный конфликт на востоке Украины.

От мин избавляют лишь территории Донбасса, которые подконтрольны украинской власти и которые отдалены от линии фронта - гуманитарное разминирование проходит там, где уже нет активных боевых действий, куда могут вернуться мирные жители.

«На сегодняшний день все мероприятия по разминированию проводятся только после согласования со штабом ООС. Потому что есть места, где с тактической точки зрения невозможно провести разминирование, есть места, где ежедневно проводятся обстрелы. Там нет смысла проводить гуманитарное разминирование. Оно должно проводиться после окончания боевых действий», - рассказал заместитель начальника Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Сергей Рокун.

От повторного обстрела не застрахованы даже самые мирные территории Донетчины и Луганщины.

«Главная проблема саперов Донбасса – территорию очищают, а через время произошел обстрел и снова мины», - говорит начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию Дмитрий Евчук.

Он отмечает, что в его практике бывали случаи не только повторного обстрела, но и минирования.

«Есть районы, такие как фильтровальная станция. Чтобы бригада начала ремонт в случае обстрела или аварии, наши подразделения проводят обследование. Этот процесс почти еженедельный, ежемесячный так точно. Туда не только прилетают снаряды, там же ставят и растяжки», - рассказал специалист.

Донецкая фильтровальная станция расположена в зоне регулярных обстрелов. Эта территория де-факто не контролируется ни украинской стороной, ни боевиками.

Гранаты на растяжках - один из самых популярных видов минирования на Донбассе. Чтобы очистить территорию от растяжек, требуется гораздо больше времени.

В отличие от противотанковой мины (ТМ-62-М), растяжки разминируют вручную.

Фото: DW

«По опыту международных организаций, один сапер в день проходит всего до 2 квадратных километров. А если это 10 гектаров, вы себе представьте, сколько нужно на ней работать», - говорит начальник отдела. По его словам, в состав пиротехнического расчета входят пятеро саперов. Они могут пройти один гектар территории за пять рабочих дней. Но на все влияют детали. Например, многое зависит от того, где работают саперы – в поле или в лесу.

Как правило, поля становятся приоритетом для саперов в период сбора урожая и на посевную. В это же время повышаются риски для фермеров. В начале июня двое трактористов были ранены в поле между Попасной и селом Новозвановка. Всего с начала текущего года известно минимум о шести трагических случаях.

Фермеры - не единственная категория людей, которая подвержена риску. Рискуют все. Но как отмечают саперы, больше остальных страдают безработные люди преклонного возраста. До них, в отличие от школьников, тяжелее донести информацию об опасности. Не всегда можно убедить человека воздержаться от похода за грибами или на могилу к родным.

Некоторые просто игнорируют предупреждающие таблички, на которые, по данным министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, из госбюджета было выделено 5 миллионов гривен.

«Есть, например, беспечные люди, которые собирают металлолом, думая, что все знают о снарядах и минах. Иногда их убеждения приводят к тяжким последствиям», - добавил Евчук.

К началу текущего года, по данным штаба операции Объединенных сил, на Донбассе украинские группы разминирования очистили около 10 тысяч га территории и обезвредили более 10,5 тысяч взрывоопасных предметов.

Еще 7 тысяч га подконтрольной территории остаются взрывоопасными.

Не только чиновники, но и сами саперы не могут ответить на вопрос, сколько же им понадобится времени на очистку этих территорий. В качестве примера, специалисты указывают, что Украина до сих пор не очистилась от мин времен Второй мировой войны.

«За прошлый год только одно наше подразделение по Киеву и области более тысячи раз выезжало на разминирование времен ВОВ. Сколько времени прошло, а их до сих пор поднимают», - отметил Евчук.

Разминирование сегодня проводят не только украинские специалисты. Украина за последние годы смогла привлечь несколько международных организаций: TheHALO Trust, Датскую группу по разминированию (DDG) и Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD). Кроме этого украинским саперам время от времени помогают новым оборудованием. На днях Украина получила от ОБСЕ оборудование для гуманитарного разминирования металлодетекторы и компьютерные системы, которые через спутниковую связь передают информацию для создания карт заминированных территорий.

По оценкам специалистов, разница весьма ощутима: раньше саперское оборудование могло зафиксировать взрывоопасный предмет на глубине лишь 40 см, теперь – на глубине 6 метров. Новая техника к тому же более вынослива. В Украине такую не производят. Пока только готовят собак-саперов.

Фото: blackseatv.com

Профильный закон о противоминной деятельности в Украине был принят только на четвертый год конфликта. Документ стал спорным, в том числе, потому, что изначально не предусматривал прямого донорского финансирования. Весной руководство страны приняло правку и теперь донорские деньги, предназначенные на разминирование, не зачисляются в госбюджет, а должны использоваться по назначению специальным центром. Кому в итоге будет подчиняться этот орган и как распоряжаться выделенными деньгами пока неизвестно.

Но не все согласны с положениями сегодняшнего закона.

В Минобороны отмечают, что подавали два проекта закона о противоминной деятельности и оба документа отклонили профильные комитеты.

«Мы предложили создать систему противоминной деятельности на той базе, которая уже существует. Не нужно было бы создавать новые органы центральной власти и тратить деньги из госбюджета», - отметил Сергей Рокун.

По мнению эксперта Фонда «Майдан иностранных дел» Александра Полищука, в законе содержится коррупционная схема, по которой лицензирование и контроль за противоминной деятельностью будет осуществлять частная фирма. Полищук отметил, что сейчас эти вопросы обсуждают уже на уровне международных доноров Украины. К слову, с 2014 по 2018 год они перечислили 26 миллионов долларов на проекты по противоминной деятельности на Донбассе.

Тем временем, на днях в Мариуполе при спасательной службе был торжественно открыт центр по пиротехническим работам и подводному разминированию.

Мероприятие стало поводом для первого визита в город президента Владимира Зеленского.   

Фото: censor.net.ua

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