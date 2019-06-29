Разведение сторон на Донбассе. Означает ли это конец конфликта?

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

Впервые за три года разведение сил и средств в Станице Луганской стало синхронным. Украинские военные и незаконные вооруженные формирования должны были отвести технику и вооружение от моста через Северский Донец еще осенью 2016 года, когда в Минске было подписано Рамочное соглашение. Но каждый раз стороны обвиняли друг друга в нарушениях.



Условия разведения



Буферные зоны протяженностью в 2 километра должны быть созданы в районе городов Золотое и Станица Луганская, а также села Петровское.



Станица Луганская стала последней оговоренной точкой, где долгое время не могли достичь режима тишины. Теперь это возможно, потому что провокаций и обстрелов здесь не было в течение 7 суток со дня очередной договоренности в Минске. Но на линии фронта есть еще ряд участков, где нужно развести силы. Как минимум, стороны должны быть отведены на такое расстояние, чтобы исключить возможность провокаций. К примеру, до разведения в Станице украинские военные и боевики «ЛНР» видели друг друга через мост. Если разведение у Станицы Луганской будет удачным, его опыт применят в других населенных пунктах. К примеру, у ВСУ есть планы по демилитаризации четырех населенных пунктов под Мариуполем. На этом направлении планируют создать зону, свободную от тяжелого вооружения и военной техники.



Теперь стороны должны отойти от линии соприкосновения (от середины реки Северский Донец) на 900-1500 метров. Украинские военные говорят, что это расстояние должны преодолеть боевики, потому что они долгое время занимают «лишний» кусок буферной территории, в то время как ВСУ расположены дальше.



По данным СММ ОБСЕ, 26 июня незаконные вооруженные формирования отошли от участка к западу от памятника князю Игорю вместе с зенитной установкой и другим вооружением. То есть, боевики должны отойти за полосу, которая в соответствии с Минскими соглашениями, должна находиться под контролем Украины.

Фото: Татьяна Якубович

Почему важно развести силы в Станице Луганской?



- Безопасность для мирного населения:



Буферная зона здесь нужна, прежде всего потому что позиции военных и боевиков расположены близко к одноименному контрольному пункту пропуска. По данным пограничной службы Украины, ежедневно через КПВВ проходят около 3 тысяч человек.



- Ремонт моста:

Под угрозой провокаций и обстрелов люди перебираются через пешеходный мост – единственную артерию, которая связывает оккупированную территорию Луганской области с подконтрольной территорией. Мост находится в аварийном состоянии, он не предназначен для автомобильного движения, но даже пешком его тяжело перейти. Например, человек в инвалидном кресле или на костылях не сможет самостоятельно перебраться через мост. Украинская сторона в Минске долгое время выступала с предложением отремонтировать мост, однако при условии полной тишины.



Теперь, когда тишина достигнута и после окончательного разведения сил мост планируют ремонтировать на протяжении 1,5 – 3 месяцев. Международный комитет Красного Креста выделил на ремонт 60 миллионов евро. В штабе операции Объединенных сил заверили, что отремонтированный мост будет исключительно пешеходным. Путепровод будет выдерживать груз не более пяти тонн.



«Необходимо провести разведку, какие опоры где ставить. Мы будем строить новый мост с тем учетом, чтобы никакая бронированная техника пока что, до нормализации ситуации, не прошла. На КПВВ, где проходит большое количество людей ежедневно, мы снимем минные заграждения, пиротехники разминируют территорию по 5 метров в каждую сторону. По остальным объектам — мы проведем маркировку», - поделился планами заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь.



- «Бонус» на переговорной площадке в Минске.



Разведение сил – это инициатива Украины, а значит, желание выполнить «Минск» и урегулировать в конце концов конфликт, призвав на Донбасс миротворческую миссию ООН.



- Украинским военным вдали от позиций боевиков также будет безопаснее:



Военнослужащие ВСУ на позициях под Станицей говорят, что теперь на новых позициях они смогут тщательнее контролировать участок.



Но есть опасения



Разведение сторон вызвало противоречивую реакцию у военных, экспертов, политиков и обычных людей.



Например, блогер Серж Марко считает, что мост можно было отремонтировать гораздо раньше, не дожидаясь разведения сторон, а лишь соблюдая режим тишины на местах. К тому же он убежден, что боевики не захотят просто так оставить позицию, которая дает огневое преимущество.



«То что по сей день в Станице-Луганской никак не было 7 дней тишины- это вранье. Которое очень легко увидеть посмотрев по датам карты обстрелов в ООС/АТО. Станица-Луганское это одно из самых тихих мест на карте. Уже очень давно. Но чтоб начать месиво, боевикам вообще раз плюнуть. Армия коллаборантов там стоит на высоте перед мостом, у памятника князя Игорю, позиция с которой город и позиции ЗСУ можно обстреливать даже из автомата, не говоря уже о том что там наведено и много чего покрепче. И эту высоту они не сдадут. Могу поспорить. Они ее и в 2016 не собирались сдавать», - пишет он в Facebook (орфография автора сохранена).



Украинские военные не исключают, что боевики смогут в любой момент нарушить перемирие, взять спрятанное оружие и перейти через мост.

Генерал-майор Богдан Бондарь, ссылаясь на данные наблюдателей ОБСЕ, говорит, что на блокпосту «ЛНР» возле КПВВ по-прежнему присутствуют боевики, только в гражданском и «якобы без оружия».



«Но мы понимаем, что оружие лежит где-то там в ящиках и достать его не составит большого труда», - считает Бондарь.



Есть также те, кто разочарован решением об отводе войск, потому что за время конфликта на этом участке гибли украинские военные.



«…это просто позорище, так становиться армии на колени... Мы держали фронт в районе Станицы Луганской в ​​16-м году рядом с первым батальоном 28-й бригады. Там держали фронт другие бригады и батальоны до нас и после нас. Каждое подразделение перерыло горы земли и песка, чтобы закрепиться на нашей земле лучше ... у каждого подразделения были убитые и раненые от вражеского огня на той земле...», - считает медволонтер Игорь Надолько.



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука также высказал сомнения насчет намерений боевиков.



«По данным разведки, во время совещания у (главы «ЛНР» Леонида, - ред.) Пасечника, один из местных «крепких хозяйственников» доложил, что уже изготовлена ​​металлическая конструкция, которая позволит быстро восстановить движение транспорта по разрушенному мостовому переходу», - написал он в Facebook.

Он также напомнил, что в 2016 году местные жители, узнав о планах по разведению сил, запротестовали – люди испугались, что боевики нарушат договоренность и вернутся на свои позиции.



«По сегодняшним показаниям людей, они наблюдают большое скопление живой силы НВФ в районе Пионерского, Николаевки и клубничного поля на горе, с которого россияне били из «Града» по Станице Луганской. Жители Станицы Луганской напуганы появлением такого количества НВФ», - сообщил Тука.

Тем не менее, среди тех, кто пересекает КПВВ, есть надежда на мир и тишину.

Второй президент Украины, представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, который наблюдал за процессом разведения сторон, подчеркнул: если стрельба возобновится, то все, что было сделано ранее – лишь «игра в поддавки».