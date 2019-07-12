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Неделя «джинсы» в Славянске и Краматорске. Мониторинг местных СМИ

12 июля 2019, 14:12

Неделя «джинсы» в Славянске и Краматорске. Мониторинг местных СМИ

В городах Краматорске и Славянске приблизительно одинаковое количество активных интернет-СМИ. Мониторинг скрытой и официальной политической рекламы за период с 1 по 7 июля в этих изданиях также показал приблизительно одинаковую картину. Часть изданий в этих городах вообще не публикуют политическую рекламу и заказные политические материалы, а часть публикует как официальную, так и скрытую политическую рекламу. Но есть и такие издания, которые публикуют текстовые материалы с явными признаками политической рекламы без каких-либо пометок. Это может ввести читателя в заблуждение.

СЛАВЯНСК

В интернет-изданиях Славянска «Славянские ведомости», на сайтах 6262 и газеты ТВ+ скрытой политической рекламы не обнаружено. Впрочем, и официально обозначенной политической рекламы в виде соответствующих текстовых материалов за отчетный период в этих изданиях также нет. В Славянске есть два интернет-издания и один местный эфирный телеканал, которые активно размещают у себя политическую рекламу. Однако, если в интернет-издании «Деловой Славянск» политическая реклама в большинстве имеет соответствующее обозначение, то интернет-издание «Карачун» размещает политическую рекламу в ленте обычных новостей без каких-либо пометок о такой рекламе. Далее подробно.

«Деловой Славянск»

25 материалов с пометкой политической рекламы. Три материала на сайте имеют явные признаки заказных политических материалов, однако соответствующие пометки в этих материалах отсутствуют.

Среди явно заказных материалов - публикация результатов электоральных опросов со ссылкой на сомнительные социологические службы, материалы, направленные на создание позитивного образа Виктора Медведчука и негативного образа президента Владимира Зеленского, а также кандидата в нардепы от «Оппозиционного блока» Евгения Мураева.

Так, материал «Делового Славянска» со ссылкой на сомнительную социологическую службу «Социомодус» рассказывает читателю, что кандидат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Юрий Солод уверенно лидирует в 47-м округе.  Материал явно продвигает кандидата Солода и его политическую силу, однако не обозначен как рекламный.

В то же время другие подобные материалы имеют пометку «На правах политической рекламы». В частности это материал о «лидирующих позициях Оппозиционной платформы за жизнь в Донецкой области»,  а также материал о «сокращении отрыва» этой политической силы от партии «Слуга народа». 

Материал о том, что кандидат в нардепы от «Оппозиционного блока» Евгений Мураев якобы в прямом эфире «настучал» на бывших единомышленников в СБУ также имеет все признаки заказного, однако соответствующей пометки о рекламном характере этого материала там нет. В то же время подобный дискредитирующий Мураева в глазах определенной пророссийской ниши электората материал «Мураев заявил, что готов с оружием в руках воевать против ЛДНР» имеет пометку о политической рекламе.

Материал о Викторе Медведчуке, в котором этого пророссийского политика расхваливает некий политолог Алексей Якубин за то, что тот смог освободить украинских пленных якобы вопреки возражениям президента Владимира Зеленского также не имеет пометки о политической рекламе. В то же время аналогичные материалы, где утверждается, что Медведчук заслужил благодарность от Зеленского за освобождение пленных и что освобождение Медведчуком пленных это якобы первый шаг на пути к окончательному миру, такую пометку имеют.

Что касается официальной политрекламы, то наибольшее количество ее на «Деловом Славянске» было от «Оппозиционной платформы За жизнь» - 11 материалов, три материала от кандидата Олега Недавы (ПП «Наш Край»), два - от Василия Патлачука («Слуга народа») и по одному материалу от кандидата-самовыдвиженца Игоря Татаренко и Бориса Колесникова («Оппозиционный блок»). В то же время два материала официальной политической рекламы были направлены против Нели Штепы, а также пиар экс-министра юстиции Януковича Елены Лукаш - она заявила, что ответственность за попытки сорвать выборы лежит на членах Центризбиркома.

«Карачун»

31 материал на сайте интернет - издания «Карачун» имеют явные признаки заказных политических материалов. При этом в материалах отсутствуют какие-либо пометки о политической рекламе. Отсутствует даже традиционная для этого сайта рубрика «Донбасс политический», что в правилах сайта означает рекламный материал.

Самое большое количество материалов на сайте посвящено продвижению партии «Оппозиционная платформа За жизнь» - 20 материалов. Пять материалов посвящены рекламе нардепа Олега Недавы, 4 - кандидату в нардепы и действующему городскому голове Славянска Вадиму Ляху, 1 – «Оппозиционному блоку», чьи рейтинги якобы «стремительно растут». Один материал посвящен критике ЦИК со стороны Елены Лукаш. Аналогичный материал о критике Лукаш ЦИК обозначен на сайте Делового Славянска как политическая реклама.

Телеканал САТ+

Из сюжетов, опубликованных телеканалом САТ+ на своем YouTube-канале за мониторинговый период, четыре сюжета имеют признаки политической рекламы. Однако в прямом эфире телеканала данные сюжеты транслируются в блоке «политическая реклама».  Все сюжеты продвигали в позитивном ключе партию «Оппозиционная платформа За жизнь» Виктора Медведчука и ее кандидатов в народные депутаты по 47 избирательному округу.

Так, телеканал выпустил сюжеты о пробеге спортсменов, а также о результатах социологического исследования рейтингов кандидатов и политических сил по мажоритарному округу №47 якобы проведенному некой социологической организацией «Социомодус». В первом сюжете говорится о поддержке Солодом спортивных мероприятий, а во втором со ссылкой на исследование «Социомодус» рассказывается о высоком рейтинге кандидата в округе. При этом в самих сюжетах нигде нет пометки, что данные сюжеты являются политической рекламой.

Кроме того, сюжеты о визите лидера «Оппозиционной платформы За жизнь» Юрия Бойко, кандидата в нардепы по 47 избирательному округу Юрия Солода на Славянскую ТЭС, а также сюжет о визите Бойко в прифронтовые районы Зайцево также продвигают одну политическую силу и ее кандидатов в позитивном ключе.

КРАМАТОРСК

В интернет-изданиях Краматорска «Технополис», «Общежитие», «Краматорск пост» пока нет скрытой политической рекламы, как и официально обозначенной политической рекламы в виде соответствующих текстовых материалов. Сайт города Краматорска 6264.com.ua за мониторинговый период разместил один политический материал рекламного характера посвященный кандидату в народные депутаты от «Оппозиционного блока» Борису Колесникову, однако он был маркирован соответствующей пометкой «Политические новости», что в правилах сайта означает рекламный материал. В то же время такие интернет - издания Краматорска как «Восточный проект» и «Новости Краматорска» размещают новости с политической рекламой в ленте новостей без каких-либо пометок.

«Восточный проект»

Интернет - издание «Восточный проект» за мониторинговый период опубликовало 5 материалов имеющих признаки политической рекламы. Четыре из них были посвящены продвижению кандидата в народные депутаты Украины Максима Ефимова. Само же издание также связывают с нардепом от БПП Максимом Ефимовым. Один материал был посвящен продвижению партии «Европейская солидарность» и кандидату в нардепы от этой политической силы Валерию Власенко.

Так, издание без каких либо пометок о рекламе публиковало приглашение Максима Ефимова к жителям Краматорского микрорайона «Лазурный» принять участие во встрече с ним, а затем детально рассказало как эта встреча прошла. Также издание подробно рассказало о встрече Ефимова с жителями микрорайона Веселый в Краматорске.

Материал о праздновании в городе дня Ивана Купала также продвигал Максима Ефимова. Ефимов был представлен как в тексте, так и в большинстве фотографий и видеосюжете, иллюстрирующих материал.

Новости Краматорска

В интернет-издании «Новости Краматорска», за отчетный период также выявлено 5 материалов с признаками политической рекламы без соответствующих пометок. Это интернет-издание связывают с главой Краматорской городской организации партии «Батькивщина» Александром Толстогузовым. Один материал был посвящен продвижению политической программы самого Толстогузова, который баллотируется по 48 избирательному округу от партии «Батькивщина» и три материала посвящены продвижению кандидата Максима Ефимова со ссылкой на сайт «Восточный проект», где также без пометок о какой либо рекламе размещены аналогичные материалы о том, как Ефимов принимал участие в праздновании дня Ивана Купала, обсуждал перспективы развития с жителями микрорайона Лазурного, а также встречался с жителями микрорайона Веселый. Также аналогично как и в «Восточном проекте», «Новости Краматорска» публиковали приглашение Ефимова на встречу  жителям микрорайона Лазурный.

Денис Бигунов

ТЕМЫ

Места
Краматорск Славянск
Прочее
Политическая реклама Парламентские выборы 2019

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