Запретный перечень товаров сладок. Почему на КПВВ Донбасса так много экономики?

У каждого украинца есть право свободно передвигаться по стране, носить с собой или перевозить вещи и товары, которые он считает нужными и которые не несут угрозы для других людей. Но очевидное утверждение становится камнем преткновения, когда речь заходит о защите интересов государства. Например, в зоне риска на Донбассе. Иначе говоря, на территории, где сегодня продолжается вооруженный конфликт. Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) – это режимные объекты. К операции Объединенных сил здесь привлечены подразделения всех силовых и правоохранительных структур Украины. У каждого здесь своя задача, свой участок работы. Правда, пока неясно, кто же несет ответственность за функционирование самого КПВВ. Кто должен финансировать их работу, вкладывать деньги в реконструкцию и так далее. Как утверждает правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» Дарья Дмитренко, сегодня не существует единого закона, который бы регулировал работу КПВВ.

Тем не менее, со временем государство все же пришло к реконструкции укрытий, постройке цивилизованных санузлов, расширению автодорог, компьютеризации пограничной службы на местах и так далее. Часть денег идет из госбюджета, часть – от иностранных доноров и благотворительных организаций. Но на вопросах инфраструктуры проблемы не заканчиваются. Пробелы, коллизии и противоречия в законодательстве каждый день усложняют жизнь и работу не только тем, кто пересекает линию разграничения, но и сотрудникам Фискальной службы, судьям и другим специалистам.



Когда запреты упрощают жизнь



Дело в том, что вместо перечня товаров, которые нельзя провозить через КПВВ, на Донбассе действует перечень товаров, которые разрешены. До определенного момента в этом перечне не было даже бутилированной воды. Как отмечает правозащитница Дарья Дмитренко, список разрешенных товаров включает минимум и не соответствует потребностям людей.



«В него вносили изменения, но невозможно постоянно это делать, потому что невозможно предусмотреть все. Для того, чтобы решить эту проблему, достаточно просто создать перечень запрещенных к провозу товаров. Мы понимаем, что безопасность важна и такой документ необходим», - считает Дмитренко.



Например, в списке разрешенных товаров нет меда. Переселенец Артем (на фото), который иногда из Киева ездит к родителям в Горловку, считает это несправедливостью. Как и то, что он не может провезти через КПВВ детский стул в подарок.



К слову о меде и безопасности.



В январе 2015 года на блокпосту в Станице Луганской произошел взрыв. Погиб 36-летний солдат 17-й отдельной танковой бригады из Кривого Рога Александр Суслопаров и ранены двое его сослуживцев. Спустя год на 15 лет тюрьмы был осужден 65-летний житель села Николаевка Станично-Луганского района Николай Рубан. В обвинении говорится, что он совершил теракт. По данным следствия, взрыв произошел как раз из-за того, что Рубан принес солдатам на блокпост банку меда, в которой была спрятана взрывчатка.



Но мед – далеко не единственный продукт, в который можно спрятать взрывчатку. Это касается большинства предметов и товаров, многие из которых можно провезти через КПВВ.



Административный суд Киева еще в марте признал противоправными и недействительными ограничения по перевозке товаров и лекарств на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Суд признал противоправным и недействительным приказ министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), который содержит тот самый перечень.



Сегодня в министерстве согласны с тем, что перечень должен быть изменен, но разводят руками – список должен быть разработан уже не их ведомствами, а силовиками из ООС.



На вопрос, почему министерство не изменило перечень, когда это было в его компетенции, заместитель министра Георгий Тука сообщил, что предложения МинВОТ долгое время блокировались министерством экономики и силовым сектором.



На днях заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондарь сообщил «Новостям Донбасса», что новый перечень будет разработан и презентован членам Трехсторонней контактной группе в Минске. Отвечая на вопрос корреспондента, Бондарь упомянул добрую волю со стороны нового руководства страны.



«Политическое руководство [Украины] обращает внимание на улучшение и усиление работы с гражданами, которые находятся на временно оккупированных территориях. Сейчас прорабатываются эти механизмы. <...> За неделю-две это сложно подготовить. Думаю, на протяжении месяца-полтора [будет вестись работа экономической подгруппой ТКГ]», — сказал замкомандующего.



Вероятно, Бондарь имел ввиду в том числе недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий, а также упростить порядок провоза товаров. Заявление было сделано во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве.



То есть для того, чтобы упростить жизнь минимум двух миллионов жителей Украины, которые ездят через КПВВ, стране понадобилось более двух лет, смена руководства в Администрации президента, смена самого президента и, вероятно, понадобится, полная смена правительства.



И все же пока это лишь заявление.



По ком бьет экономическая блокада на самом деле?



Для тех, кто перевозит через КПВВ какие-либо вещи или товары, есть и другие ограничения. Например, один человек может провезти через украинский КПВВ не более 75 килограммов товара, стоимость которого в сумме не превышает 10 тысяч гривен. До 150 килограммов один человек может провезти в сторону Донецка и Луганска, если этот товар куплен в товарно-логистическом центре возле КПВВ. Его общая стоимость не должна превышать 20 тысяч гривен. Эти правила стали не только частью экономической блокады оккупированной части Донбасса. Еще они поспособствовали развитию «тачечного бизнеса», который, к примеру, весьма популярен на КПВВ «Станица Луганская».

Для того, чтобы провезти товар или вещи некоторые люди нанимают грузчиков. Одна «ходка» в среднем обходится в 150-200 гривен. На днях президент рассказал о планах относительно Станицы: после ремонта моста запустить рейсовый автобус и, возможно, даже электрокары.



К слову о тачках. Их вес учитывают и считают вместе с товаром при пересечении КПВВ.

Фото: «Радио Свобода»

Научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» имени И.Кучерива Алексей Гарань считает, что, смягчив ограничения по сумме и весу товаров, Украине удастся улучшить экономическую ситуацию и снять лишнее напряжение у людей. Жители оккупированных территорий могли бы тратить в украинскую казну больше денег, не увозя их в «бюджет» территории, которой управляют группировки «Л-ДНР».



К тому же ограничения по ввозу товаров можно смягчить хотя бы для того, чтобы человек сам выбирал, что ему делать с обналиченными деньгами. У человека появится больше возможностей потратить деньги на территории «большой Украины» в случае, если перечень разрешенных товаров будет шире.



Украинская власть действительно заинтересована в том, чтобы деньги, обналиченные на подконтрольной территории, не покидали ее, потому что они уходят в неизвестность. Порассуждаем немного на эту тему. Если жители оккупированной территории перестанут покупать товары на местных рынках и в магазинах, мелкие предприниматели лишатся прибыли, не смогут платить «налоги» в казну «Л-ДНР», хотя и вынуждены это делать. И все же основной удар придется не по боевикам и оккупационным администрациям, которых «подкармливает» Россия. Пострадают в первую очередь все те же предприниматели, их семьи и простые жители оккупированных территорий. И не нужно ожидать, что после этого они массово выедут на подконтрольную территорию Украины, оставив боевиков наедине с собой. К тому же, предприниматель, который покупает товар на оптовых руках «большой Украины» и продает его в розницу на местных прилавках Донецка и Луганска, действительно платит в казну «Л-ДНР», но за очередной оптовой порцией товара он поедет, чтобы потратить еще больше денег в казну Украины. При условии, если ему позволят это сделать. Пока действует блокада, местный бизнес постепенно переориентируется на Россию.



Бесполезные протоколы



Если правоохранители на КПВВ обнаружат, что товара больше, чем положено или он дороже, в отношении владельца оформляют административный протокол, фискальная служба изымает товар до решения суда. Если суд отклоняет протокол, изъятый товар должен быть возвращен владельцам в течение 2-3 месяцев. Как утверждает директор информационного агентства «Єдина служба правової допомоги» Денис Осмоловский, на местах фискалы часто действуют без оценочной экспертизы, определяя стоимость товара через интернет.



Но даже, если оценочная экспертиза проведена должным образом, юрист утверждает, что протоколы все равно составляются с нарушением закона. Осмоловский указывает, что постановление Кабмина №99 по вопросу перемещения товаров в зону АТО и через линию соприкосновения было принято без согласования с Государственной регуляторной службой.



Опираясь на данные Государственной фискальной службы, он сообщил, что с 1 мая 2018 года по 1 июля 2019 года сотрудниками ГФС, которые задействованы в ООС, составили 1802 протокола о нарушении порядка провоза товаров. То есть сотрудники фискальной службы составляли протоколы об административных нарушениях, «забыв» о регуляторе.



Осмоловский также обратил внимание на то, что после изменения формата Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил в постановление №99 не внесли изменений - там до сих пор фигурирует понятие «АТО», а не «ООС». При этом ответе на замечания юриста ГФС указывает, что все «протоколы составляются в соответствии с действующим законодательством Украины». Тем не менее, по данным правоведа, у районных судов на Донбассе было и остается достаточно оснований для того, чтобы отклонить такой протокол. А это в свою очередь лишняя, совершенно ненужная нагрузка на суды.